Оскар Пиастри: «3-е место – максимум. Ферстаппен был уже в 20 секундах, когда я опередил болиды «Мерседеса»

Пиастри рад за «Макларен», но не вполне удовлетворен собственным уик-эндом.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал результат Гран-при Сингапура : австралиец добрался до третьего места после неудачной квалификации и помог команде укрепить лидерство в Кубке конструкторов.

«Был ли это максимум? Думаю, да.

После потери такого количества времени за «Мерседесом » на первом отрезке это, безусловно, максимум, которого мы могли достичь. Так что я относительно доволен. Разумеется, я хотел бы оказаться в центре (на первом месте – Спортс). Но, считаю, мы минимизировали ущерб.

Хотя конечный результат не совсем тот, на который я надеялся, я считаю, мы извлекли максимум, особенно для команды. Это огромные очки, и мне кажется, что я вынес определенные уроки на следующий год. В целом я относительно доволен.

Льюис [Хэмилтон] стартовал на «софте», поэтому я не мог по-настоящему его атаковать поначалу. Я знал, что гонка повернется в моем направлении позже, и по сути так мы и действовали.

Когда я опередил болиды «Мерседеса», Макс [Ферстаппен] был уже в 20 секундах. И я знал, что я гораздо быстрее «Мерседесов», поэтому последние 15 кругов тянулись дольше, чем первые 45.

Так что да, тяжелая гонка, несомненно. Здесь всегда так. Но нам за это платят», – заявил Оскар.

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