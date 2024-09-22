Зак Браун: «Почти идеальный уик-энд «Макларена»

«Макларен» был близок к совершенству в Сингапуре, убежден босс.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун похвалил гонщиков и сотрудников после победы Ландо Норриса и третьего места Оскара Пиастри на Гран-при Сингапура.

«Ландо спросил у меня в закрытом парке: «Ты видел, что я задел стену?» Я ответил: «Да-да, знаешь, мы заметили. Пару раз».

Какое же потрясающее выступление, какой потрясающий болид собрали все мужчины и женщины в «Макларене». И Оскар пилотировал блестяще. Почти идеальный уик-энд», – заключил Браун.

Зак ответил на вопрос, сообщили ли Норрису в конце гонки, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо перехватил у него лучший круг:

«Мы решили, что лучше не стоит».

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