Зак Браун: «Почти идеальный уик-энд «Макларена»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун похвалил гонщиков и сотрудников после победы Ландо Норриса и третьего места Оскара Пиастри на Гран-при Сингапура.
«Ландо спросил у меня в закрытом парке: «Ты видел, что я задел стену?» Я ответил: «Да-да, знаешь, мы заметили. Пару раз».
Какое же потрясающее выступление, какой потрясающий болид собрали все мужчины и женщины в «Макларене». И Оскар пилотировал блестяще. Почти идеальный уик-энд», – заключил Браун.
Зак ответил на вопрос, сообщили ли Норрису в конце гонки, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо перехватил у него лучший круг:
«Мы решили, что лучше не стоит».
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