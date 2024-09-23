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  • Алекс Албон: «Колипинто не за что критиковать, мне не повезло оказаться не на той стороне трассы»
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Алекс Албон: «Колипинто не за что критиковать, мне не повезло оказаться не на той стороне трассы»

Албон высказался о ситуации на старте Гран-при Сингапура.

Изначально пилот «Уильямса» был недоволен слишком агрессивными действиями Колапинто на старте, о чем сразу сообщил по радио.

Однако после гонки Албон отметил, что он, пересмотрев ситуацию, снял все возможные претензии к напарнику по команде.

Колапинто за счет позднего торможения в первом повороте удалось обогнать Албона, Цуноду и Сайнса.

«Не знаю, как это выглядело со стороны, но на самом деле получилось так, что в поворот вообще никто не смог вписаться. В итоге все как будто зацепились друг за друга и в первом повороте просто поехали прямо. Я поплатился за то, что просто оказался на внешней траектории.

Так что нет, критиковать тут не за что. Мне просто не повезло оказаться не на той стороне трассы при входе в поворот.

Да, я немного разочарован. Но мне кажется, что это скорее касается всего уик-энда в целом. Наша машина была способна попасть в топ-10, а мы не смогли этого сделать», – рассказал Албон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoУильямс
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Франко Колапинто
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