Кристиан Хорнер: «В пятницу «Ред Булл» с руками оторвал бы второе место Ферстаппена»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что в пятницу перед Гран-при Сингапура в команде не ожидали, что Макс Ферстаппен займет второе место.
Гонку выиграл пилот «Макларена» Ландо Норрис, однако британец лишь на семь очков сократил отставание от лидера сезона.
«Если бы [такое] предложили в пятницу, мы бы оторвали с руками. Так что мы перевернули ситуацию.
Поздравляю Ландо и «Макларен», он был просто слишком быстрым сегодня. Однако Макс сделал все возможное и контролировал остальной пелотон. Теперь впереди почти месяц перерыва, необходимо найти скорость», – заявил Кристиан в эфире Viaplay.
Норрис до 52 очков сократил отставание от Ферстаппена, «Макларен» на 41 балл оторвался от «Ред Булл»
После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона
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