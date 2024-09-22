Кристиан Хорнер: «В пятницу «Ред Булл» с руками оторвал бы второе место Ферстаппена»

Хорнер остался доволен тем, что Ферстаппен минимизировал потери.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что в пятницу перед Гран-при Сингапура в команде не ожидали, что Макс Ферстаппен займет второе место.

Гонку выиграл пилот «Макларена » Ландо Норрис , однако британец лишь на семь очков сократил отставание от лидера сезона.

«Если бы [такое] предложили в пятницу, мы бы оторвали с руками. Так что мы перевернули ситуацию.

Поздравляю Ландо и «Макларен», он был просто слишком быстрым сегодня. Однако Макс сделал все возможное и контролировал остальной пелотон. Теперь впереди почти месяц перерыва, необходимо найти скорость», – заявил Кристиан в эфире Viaplay.

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После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона