Фернандо Алонсо: «Нужно завершить начатое и постараться заработать хорошие очки в гонке»
Алонсо оценил свое выступление в квалификации к Гран-при Сингапура.
Пилот «Астон Мартин» отметил, что с учетом скорости болида остался доволен 7-й позицией на старте гонки.
«Я очень доволен седьмой позицией и своим выступлением в сегодняшней квалификации. Из-за слабых сторон нашей машины нам было очень трудно, так что команда проделала огромный объем работы, стараясь улучшить ситуацию.
В преддверии квалификации у нас был довольно пессимистичный настрой, учитывая темп болида. Но нам удалось собрать вместе хорошие круги – и благодаря тому, что несколько машин не смогли закончить свои попытки в третьем сегменте, в итоге мы оказались выше, чем предполагала наша скорость.
Мы принимаем такой результат, но при этом у нас есть понимание, что очки будут начислять завтра, так что нам нужно завершить начатое и постараться заработать хорошие очки», – рассказал Алонсо.
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