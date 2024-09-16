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Марк Уэббер: «После Гран-при Майами Пиастри является, возможно, лидером пелотона по набранным очкам»

Уэббер отметил победное выступление Пиастри на Гран-при Азербайджана.

Бывший пилот «Формулы-1», который является менеджером Оскара Пиастри, рассказал о том, что многие люди недооценивали возможности австралийца, учитывая то, что его считали в большей степени вторым номером «Макларена» из-за наличия Ландо Норриса:

«Люди забывают, что он был очень хорош и в начале сезона, в первых гонках. Да, у него было несколько не самых простых гонок, вроде этапа в Японии, а в Майами он не получил обновленную машину.

Но после Гран-при Майами он был одним из лидеров по набранным очкам, если вообще не единоличным лидером в пелотоне. Так что на самом деле это вопрос восприятия.

Разумеется, Оскар в этом сезоне поработал выдающимся образом, как и Ландо Норрис, и как и вся команда «Макларен». Он закрепился в «Формуле-1», прочно стоит на ногах и не витает в облаках, а также продолжает упорно работать».

Уэббер согласился с тем, что победа в Баку должна быть для Пиастри приятнее, чем успех в Венгрии, учитывая обстоятельства:

«Пожалуй, что да. Два лучше одного, Оскар удвоил количество побед на своем счету. Понятно, что обе этих победы были для него особенными, но то, что он сделал в Баку – это действительно впечатляет.

На первом отрезке гонки Оскар, находясь позади Шарля Леклера, внимательно изучал ситуацию, хотя к концу отрезка немного вывалился из оптимального диапазона отрыва. В «Макларене», вероятно, чуть-чуть передержали Оскара на трассе, в результате чего он оказался открыт для атак со стороны Серхио Переса.

Однако Оскару удалось разобраться с Чеко, а затем он сделал все остальное, что было необходимым. Такая победа в гонке, на такой трассе – с учетом необходимого уровня дисциплины, решительности при обгонах и уверенного сохранения лидерства, – можно назвать по меньшей мере выступлением мирового класса».

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Planet F1
logoМакларен
logoМарк Уэббер
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoОскар Пиастри
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