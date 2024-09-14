Чжоу начнет Гран-при Азербайджана с конца решетки

«Заубер » решил поменять элементы силовой установки на болиде Чжоу Гуаньюя .

Гонщик превысил лимит на сезон по батареям и блокам электроники и стартует на Гран-при Азербайджана с конца решетки.

Гран-при Азербайджана-2024. 3-я практика. Расселл – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й