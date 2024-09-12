Оскар Пиастри: «Помог бы Норрису в последних гонках, если бы «Макларен» попросил»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что понимает необходимость поддержать лидера команды Ландо Норриса в битве за титул, а также отметил, что был готов помочь напарнику и раньше.
«Я уже говорил, что в последних нескольких гонках помог бы, если бы меня попросили.
Естественно, пилоту всегда непросто и нелегко согласиться на такое, но, опять же, есть гораздо более общая картина, а не просто я.
Я все еще приезжаю на гонки, чтобы достичь как можно более высоких результатов и оказаться в хорошем положении, то есть зарабатывать много очков – в первую очередь для себя, а также для команды.
Но если появятся какие-то способы помочь Ландо с очками, я это сделаю», – заявил Пиастри перед Гран-при Азербайджана.
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Зак Браун: «Пиастри сделает все возможное, чтобы помочь Норрису»
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