Оскар Пиастри: «Помог бы Норрису в последних гонках, если бы «Макларен» попросил»

Пиастри подтвердил, что поможет Норрису в борьбе за чемпионство.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри заявил, что понимает необходимость поддержать лидера команды Ландо Норриса в битве за титул, а также отметил, что был готов помочь напарнику и раньше.

«Я уже говорил, что в последних нескольких гонках помог бы, если бы меня попросили.

Естественно, пилоту всегда непросто и нелегко согласиться на такое, но, опять же, есть гораздо более общая картина, а не просто я.

Я все еще приезжаю на гонки, чтобы достичь как можно более высоких результатов и оказаться в хорошем положении, то есть зарабатывать много очков – в первую очередь для себя, а также для команды.

Но если появятся какие-то способы помочь Ландо с очками, я это сделаю», – заявил Пиастри перед Гран-при Азербайджана .

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