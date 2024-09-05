«Дорна» останется промоутером MotoGP до 2060 года
Международная мотоциклетная федерация (ФИМ) и «Дорна» объявили о новом долгосрочном отношении.
«Дорна», которой принадлежат права на MotoGP, продолжит проводить чемпионат до 2060 года. Кроме того, сделка включает организацию чемпионата мира по Супербайку, MotoE и других серий.
Спортивная компания впервые приобрела права на чемпионат мира ФИМ в 1992 году. В 2024-м о покупке 86 процентов «Дорны» объявила «Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1».
«Либерти Медиа» продаст акции «Ф-1» на $825 млн ради покупки MotoGP
МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости