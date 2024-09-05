«Дорна» останется промоутером MotoGP до 2060 года

Международная мотоциклетная федерация (ФИМ ) и «Дорна» объявили о новом долгосрочном отношении.

«Дорна», которой принадлежат права на MotoGP, продолжит проводить чемпионат до 2060 года. Кроме того, сделка включает организацию чемпионата мира по Супербайку, MotoE и других серий.

Спортивная компания впервые приобрела права на чемпионат мира ФИМ в 1992 году. В 2024-м о покупке 86 процентов «Дорны» объявила «Либерти Медиа», владеющая «Формулой-1».

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