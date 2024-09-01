Нико Росберг о Хэмилтоне: «Потеря скорости из-за возраста проявляется сначала в квалификациях»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг предположил, что на выступления его бывшего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона начинает сказываться возраст.
Семикратный чемпион «Формулы-1» стал шестым в квалификации к Гран-при Италии.
«В этом году почему-то проявилась слабость Льюиса в квалификациях. Такого никогда не было на протяжении всей карьеры, это первый раз.
По крайней мере он действительно быстр в этот уик-энд – можно послушать, что он сам говорит – но допускает ошибки. В большинстве случаев в нынешнем сезоне он просто недостаточно быстр в сравнении с Джорджем [Расселлом].
В какой-то момент ты становишься чуть медленнее, что естественно, и сначала это проявляется в квалификациях.
В то же время Фернандо [Алонсо] 43 года, и до последнего времени он выступал очень и очень сильно. Возможно, карьеры стали дольше.
Льюису будет 40 через пару месяцев. Для спортсмена элитного уровня это серьезный возраст, конечно, но трудно понять [причины]», – сказал Нико.
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