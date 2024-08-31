Антонелли станет 3-м самым молодым гонщиком «Ф-1» в истории после Ферстаппена и Стролла

Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли войдет в число самых молодых гонщиков «Формулы-1» всех времен.

Итальянец займет место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе » в 2025 году.

На Гран-при Австралии Кими будет 18 лет, 7 месяцев и 1 день – это третий показатель в истории. Антонелли обойдет своего нынешнего напарника по «Преме» Оливера Бермэна (дебют за «Феррари » на Гран-при Саудовской Аравии-2024 в 18 лет, 10 месяцев и 1 день).

Рекорд принадлежит пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену (17 лет, 5 месяцев и 15 дней), второй в списке – Ланс Стролл из «Астон Мартин» (18 лет, 4 месяца и 26 дней).

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