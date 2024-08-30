Льюис Хэмилтон о перегреве в болиде: «Как сидеть в сауне без трусов. Очень больно»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал жалобы на горячее сиденье во время первых тренировок перед Гран-при Италии.
«В болиде дико жарило. Не знаю, точно, почему – возможно, какая-то утечка горячего воздуха. Так что да, все горело. Как сидеть в сауне без трусов. Очень больно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
В остальном сессии сложились для «Мерседеса» позитивно, признал Льюис:
«Хороший день, ощущения в целом хорошие. Да, поменяли поребрики и переложили асфальт, это новый вызов, однако ощущения в болиде были хорошими с самого начала. В первой практике было много гранулирования, все испытывали проблемы с шинами, но в перерыве мы внесли некоторые изменения, и ощущения стали еще лучше.
Настрой [перед квалификацией] хороший. Важно, как мы поработаем ночью, как поработают на базе на симуляторе. Надо аккуратно подходить к настройкам, чтобы не уйти слишком далеко, как это случалось в прошлом».
Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий