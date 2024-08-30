Льюис Хэмилтон о перегреве в болиде: «Как сидеть в сауне без трусов. Очень больно»

Хэмилтон рассказал, как страдал от нагрева сиденья в итальянских практиках

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал жалобы на горячее сиденье во время первых тренировок перед Гран-при Италии.

«В болиде дико жарило. Не знаю, точно, почему – возможно, какая-то утечка горячего воздуха. Так что да, все горело. Как сидеть в сауне без трусов. Очень больно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

В остальном сессии сложились для «Мерседеса » позитивно, признал Льюис:

«Хороший день, ощущения в целом хорошие. Да, поменяли поребрики и переложили асфальт, это новый вызов, однако ощущения в болиде были хорошими с самого начала. В первой практике было много гранулирования, все испытывали проблемы с шинами, но в перерыве мы внесли некоторые изменения, и ощущения стали еще лучше.

Настрой [перед квалификацией] хороший. Важно, как мы поработаем ночью, как поработают на базе на симуляторе. Надо аккуратно подходить к настройкам, чтобы не уйти слишком далеко, как это случалось в прошлом».

Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й