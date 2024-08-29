Основная зона DRS на стартовой прямой в Монце будет на 100 метров длиннее

На Гран-при Италии основная зона DRS стала длиннее.

В ФИА пошли на данные изменения, чтобы облегчить участникам возможность для совершения обгонов по ходу гонки. Так, точка активации DRS была смещена на отметку 12 метров после финишной черты – что позволило увеличить длину зоны DRS на 103 метра.

Предполагается, что удлинение зоны DRS повысит и показатели максимальной скорости болидов к концу прямой.

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