Основная зона DRS на стартовой прямой в Монце будет на 100 метров длиннее
На Гран-при Италии основная зона DRS стала длиннее.
В ФИА пошли на данные изменения, чтобы облегчить участникам возможность для совершения обгонов по ходу гонки. Так, точка активации DRS была смещена на отметку 12 метров после финишной черты – что позволило увеличить длину зоны DRS на 103 метра.
Предполагается, что удлинение зоны DRS повысит и показатели максимальной скорости болидов к концу прямой.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
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