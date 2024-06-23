Кристиан Хорнер: «В теории восьмое место – это лучшее, чего мог достичь Перес. И он это сделал»

Теги Гран-при Испании Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Хорнер оценил гонку Переса в Испании.

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал выступление Серхио Переса на Гран-при Испании.

«Мы выбрали для него стратегию с тремя пит-стопами, и это сработало. Он прошел [Пьера] Гасли на последнем круге. Он станет немного увереннее после этой гонки.

Мы говорили, что в теории восьмое место – это лучшее, чего он мог достичь, если исходить из данных симулятора. И он это сделал. Нам нужно, чтобы он еще активнее входил в борьбу.

Если я не ошибаюсь, мы набрали наибольшее количество очков как команда, так что пока мы выступаем в таком духе, ситуация в Кубке Конструкторов продолжает оставаться приемлемой.

Серхио отлично начал этот год. Нам просто нужно, чтобы он вернулся в ту форму, в которой пребывал в первых 4-5 гонках. Мы знаем, что он может сделать это. Ему нужно вернуться в это положение», – заявил Хорнер.

Кристиан отдельно высказался о победе «Ред Булл» в гонке:

«Когда ты впереди, то некуда прятаться. Все тщательно изучается: каждая стратегия, каждый старт, каждый пит-стоп.

Мы уже много раз побеждали, но мы не потеряли способность справляться со своей работой в сложных ситуациях и принимать верные решения. Наша команда обладает огромной силой и стабильностью».

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7 комментариев
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В теории пора высаживать мистера "Мы". Пусть в бычках погоняется в чувство придёт.
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Ну вот слил 4 квалу подряд, не закрашил и приехал 8 команда очень довольна своим вториком. А больше им и не надо.
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Чеко - один из лучших пилотов мира, - добавил Кристиан, с трудом сдерживая смех.
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почти секунда в квале от напарника, а потом выжимать максимум из возможного? Ну такое себе выступление
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😁😁
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