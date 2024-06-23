Кристиан Хорнер: «Макс очень решительный, он не суетится. Думаю, это одно из его ключевых качеств»

Хорнер подвел итоги Гран-при Испании.

Руководитель «Ред Булл» высказался о победе на этапе «Ф-1» в Испании.

«Макс провел блестящую гонку, стратегически мы сделали все правильно. Мы придерживались оптимального гоночного темпа, и это окупилось.

Мы знали, что «Макларен» вернется на трассу с преимуществом по шинам, но у нас был запас скорости.

Первый круг оказался ключевым, а обогнать Джорджа [Расселла] было даже еще важнее.

Макс очень решительный, он не суетится. Думаю, это одно из его ключевых качеств – ты знаешь, что если он за рулем твоего болида, то он сделает все для победы. Другие пилоты [тоже] осознают это», – сказал Хорнер.

также ответил на вопрос, быстрейшая ли машина у « »:

«Думаю, все плотно. Разница небольшая. Макс и Ландо [ ] были впереди остального пелотона на 18 секунд. В конце концов мы справились со своей задачей и заработали максимальное количество очков.

Начиная с Майами, Ландо был выдающимся соперником, и мы собираемся остаться в лидерах, чтобы победить.

«Макларен» отлично выступает. «Феррари» несильно далеко, «Мерседес становится лучше – но мы держимся впереди».

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