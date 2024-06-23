Кристиан Хорнер: «Макс очень решительный, он не суетится. Думаю, это одно из его ключевых качеств»
Хорнер подвел итоги Гран-при Испании.
Руководитель «Ред Булл» высказался о победе Макса Ферстаппена на этапе «Ф-1» в Испании.
«Макс провел блестящую гонку, стратегически мы сделали все правильно. Мы придерживались оптимального гоночного темпа, и это окупилось.
Мы знали, что «Макларен» вернется на трассу с преимуществом по шинам, но у нас был запас скорости.
Первый круг оказался ключевым, а обогнать Джорджа [Расселла] было даже еще важнее.
Макс очень решительный, он не суетится. Думаю, это одно из его ключевых качеств – ты знаешь, что если он за рулем твоего болида, то он сделает все для победы. Другие пилоты [тоже] осознают это», – сказал Хорнер.
Кристиан также ответил на вопрос, быстрейшая ли машина у «Ред Булл»:
«Думаю, все плотно. Разница небольшая. Макс и Ландо [Норрис] были впереди остального пелотона на 18 секунд. В конце концов мы справились со своей задачей и заработали максимальное количество очков.
Начиная с Майами, Ландо был выдающимся соперником, и мы собираемся остаться в лидерах, чтобы победить.
«Макларен» отлично выступает. «Феррари» несильно далеко, «Мерседес становится лучше – но мы держимся впереди».
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