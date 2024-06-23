Кристиан Хорнер: «Макс очень решительный, он не суетится. Думаю, это одно из его ключевых качеств»

Теги Гран-при Испании Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Хорнер подвел итоги Гран-при Испании.

Руководитель «Ред Булл» высказался о победе Макса Ферстаппена на этапе «Ф-1» в Испании.

«Макс провел блестящую гонку, стратегически мы сделали все правильно. Мы придерживались оптимального гоночного темпа, и это окупилось.

Мы знали, что «Макларен» вернется на трассу с преимуществом по шинам, но у нас был запас скорости.

Первый круг оказался ключевым, а обогнать Джорджа [Расселла] было даже еще важнее.

Макс очень решительный, он не суетится. Думаю, это одно из его ключевых качеств – ты знаешь, что если он за рулем твоего болида, то он сделает все для победы. Другие пилоты [тоже] осознают это», – сказал Хорнер.

Кристиан также ответил на вопрос, быстрейшая ли машина у «Ред Булл»:

«Думаю, все плотно. Разница небольшая. Макс и Ландо [Норрис] были впереди остального пелотона на 18 секунд. В конце концов мы справились со своей задачей и заработали максимальное количество очков.

Начиная с Майами, Ландо был выдающимся соперником, и мы собираемся остаться в лидерах, чтобы победить.

«Макларен» отлично выступает. «Феррари» несильно далеко, «Мерседес становится лучше – но мы держимся впереди».  

Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании
 

13 комментариев
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Максик напоминает Шумахера из 90-ых. Пока всякие Вильневы и Хиллы делали все, чтоб проиграть титул на самовозках, Михаэль выжимал максимум из каждого шанса
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Макс Король! РБ и он топы
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Ответ grag68
Машина позволяет быть решительным. Все эти поздние торможения дают большое преимущество. Слезет с ретбула и будет какфеттель
как Льюис ты хотел сказать. Который слез с мерсосамовоза и за 3 года ни одной победы при одной у Рассела.
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+9
Вот так ещё недавно Хорнер мог позволить себе рассказывать, что возьмёт в случае чего любого другого "оператора оборудования", а теперь пришлось вернуться к облизыванию этого, а то оборудование какое-то уже не такое прекрасное, с другим оператором уже и сам Кристиан может без работы остаться.
+6
0
+6
Ответ grag68
Машина позволяет быть решительным. Все эти поздние торможения дают большое преимущество. Слезет с ретбула и будет какфеттель
Рб с маями не является лучшей машиной, вы хотя-бы смотрите гонки, или только результаты и читаете коментарии на спортс?
+5
-2
+3
Ответ grag68
Так Льюис и не должен побеждать на такой машине. Да и Расселл то победил лишь потому, что у тапка перемкнуло на Льюисе, в очередной раз.
Как это не должен, ты хочешь сказать, что Льюис побеждал не на корыте а на мерсосамовозе а как мерсосамовозка кончилась, то и побед не стало. А как же скилл?
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