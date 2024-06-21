Тото Вольфф о снижении минимального возраста для участия в «Ф-1»: «Дело не в Антонелли. Нет серьезной необходимости сажать его в болид прямо сейчас»

Вольфф высказался о ближайшем будущем Антонелли.

На днях ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Ф-1»: теперь пилот сможет получить суперлицензию и в 17 лет, если в федерации посчитают его способности и достижения выдающимися. До этого лимит был строго 18 лет.

Многие связали данные изменения с – итальянским протеже « », который, по слухам, должен заменить в следующем сезоне уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, приняла позицию против жестких ограничений – в частности, касательно возраста – поскольку дело, возможно, в том, что молодых пилотов можно было бы быстрее продвигать, если их успех выдающийся. Так что в некотором смысле это очень хорошее событие.

Дело не в Антонелли. Это скорее было изменение правил в рамках Всемирного совета автоспорта, которое в любом случае находилось на рассмотрении у президента. Так что для нас это ничего не меняет.

Кими выступает в «Ф-2», проводит тесты техники прошлых лет, учится, развивается, делает ошибки – и все это вместе. Вот так сейчас обстоят дела. Поэтому нет серьезной необходимости сажать его в болид [«Ф-1» прямо сейчас]», – отметил .

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