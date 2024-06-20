«Верю, что руководство примет верное решение». Пьер Гасли – о возможном отказе «Альпин» от статуса заводской команды

высказался о вероятности потери «Альпин» статуса заводской команды.

Француз отметил, что глобально не видит в этом большой проблемы, но при этом признал, что заводской статус дает «Альпин» больше возможностей и выбора.

Ранее сообщалось, что в «Рено» рассматривают возможность прекращения разработки двигателей для «Формулы-1» и перевода «Альпин» в статус клиентской команды с покупкой моторов у одного из других производителей.

«Как команде, нам важно рассмотреть все варианты – и уже потом определиться с тем, как действовать, чтобы добиться максимума с точки зрения производительности.

Перед командой стоят весьма четкие цели. Мы хотим быть конкурентоспособными. Хотим бороться за самые высокие места. В данный момент команда открыта к разным вариантам развития событий, все эти варианты обсуждаются. Я верю в то, что руководство примет верное решение и не слишком беспокоюсь по поводу данной ситуации.

Конечно, фундаментально статус заводской команды лишает вас любых ограничений. Вы сами устанавливаете эти границы. И это, разумеется, является преимуществом. При этом регламент сейчас составлен таким образом, что возможности всех участников выровнялись, в особенности это касается разработки двигателей. Но да, теряя статус заводской команды, вы также немного теряете в гибкости принятия решений», – рассказал Гасли.

«Альпин» может отказаться от моторов «Рено» и статуса заводской команды (Autosport)