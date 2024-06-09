Фернандо Алонсо: «Если бы все сложилось, у нас бы получилось выступить лучше»

Алонсо высказался об итогах квалификации в Канаде.

Пилот « » отметил прогресс команды после шестого места в квалификации к Гран-при Канады, однако в то же время он заметил, что мог достичь более высокого результата.

«Было сложно, потому что мы внесли несколько изменений после третьей практики. Это было довольно рискованно, а квалификация вышла непростой, потому что дождь только начался, как вдруг закончился… Никогда не знаешь, какие условия будут на трассе.

Все настолько плотно, что из-за одной десятой можно вылететь из первого сегмента или из второго, а теперь еще и в третьем все может полностью поменяться.

Я доволен результатом в виде шестого места – особенно после последних гонок, где мы стабильно стартовали ниже. Но видя, что я в двух десятых от поула, как болиду не хватило чуть-чуть в этой сессии и какой круг получился… Думаю, если бы все сложилось, у нас бы получилось выступить лучше.

Посмотрим, как все сложится. Думаю, мы все еще находимся на стадии экспериментов, пытаясь слегка изменить направление, которое мы потеряли в последних гонках.

Мы попытаемся провести гонку без ошибок. Дождь может пойти в любое время, завтра так же прогнозируют дождь. Так что нам нужно быть осторожными при выборе шин, чтобы вовремя поставить подходящий комплект, хорошо стартовать, а там уже посмотрим…

Мы впереди довольно сильных соперников по типу [Серхио] Переса и двух болидов «Феррари», которой внезапно удалось выиграть Гран-при в Монако. Постепенно мы будем справляться лучше, но впереди длинный путь. И сегодняшние две десятые очень неприятны», – прокомментировал .

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й