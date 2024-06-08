Джеймс Воулз о техническом регламенте 2026 года: «Необходимо, чтобы «Формула-1» оставалась ведущей серией в автоспорте»

Воулз остался не слишком доволен текущей версией регламента «Ф-1» на 2026 год.

Руководитель « » отметил, что при текущем варианте правил болиды «Формулы-1» будут совсем немного быстрее болидов из младших серий – например, «Формулы-2». Что кажется неприемлемым, учитывая статус «Ф-1» как ведущей и самой продвинутой гоночной серии в мире.

«Необходимо, чтобы « » оставалась ведущей серией в автоспорте. Именно так я это вижу. «Формула-1» – это вершина автоспорта. И поэтому мы должны убедиться в том, что болиды «Ф-1» сохранят свой уровень производительности и скорости.

При новом регламенте разница в скорости [прохождения круга в среднем] между болидом «Формулы-1» и болидом «Формулы-2» может составить всего несколько секунд. И вот тут мы уже можем начинать говорить о более высокой плотности и уменьшении разрывов, особенно если начать проводить сравнения с другими мировыми гоночными сериями.

При этом нужно понимать, что это по-прежнему черновой вариант регламента. Только на этой неделе в него добавили два пункта, которые убрали с новых болидов значительную часть прижимной силы. Так что я уверен, что мы еще найдем лучшее решение. Мы не то чтобы очень от этого далеки. Просто нужно продолжать работать», – рассказал Воулз.

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