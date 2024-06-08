Юки Цунода: «Надеюсь, что смогу получить от «Ред Булл» больше. Пересу придется выступать на высоком уровне – всякое может случиться»
Цунода объяснил, почему не спешит продлить контракт.
Пилот «РБ» отметил, что хочет в будущем перейти в основную команду «Ред Булл», где ранее продлили контракт с Серхио Пересом по схеме 1+1.
Ранее советник команды из Милтон-Кейнса Гельмут Марко уже подтвердил, что японец останется в младшем коллективе – однако сам пилот хочет добиться от «Ред Булл» большего.
«Я бы хотел увидеть больше обязательств в контракте. Очевидно, я уже сильно связан с «Ред Булл» и надеюсь, что смогу получить от них больше.
Впереди нас ждут переговоры, и я хочу убедиться, что мы с «Ред Булл» находимся на одной волне, а там уже посмотрим. Но я доволен в «РБ».
Даже в эти два года ему [Пересу] придется выступать на высоком уровне, а в подобной среде всякое может случиться.
В общем, я поздравляю его. Что касается меня, то я продолжу фокусироваться на своих выступлениях и просто показывать свой максимум.
Мне просто нужно стать лучше, и тогда, надеюсь, «Ред Булл» поймет больше, заметит мой прогресс и мой потенциал – и, может быть, это что-то изменит в будущем», – сказал Цунода.
При этом ранее в прессе ходили слухи о том, что японский пилот может перейти в «Астон Мартин», который начнет сотрудничать с «Хондой» с 2026 года.
«Хорошо, что другие команды начинают интересоваться мной. У меня также есть пара вариантов от других команд – и их число растет. Хорошо, что я способен повысить свою значимость, особенно в рамках нынешнего интересного рынка пилотов.
Но мой приоритет – это «Ред Булл». Хочу убедиться, что мы на одной волне, потому что «Ред Булл» – часть моей жизни. Без них я бы столько не достиг».
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