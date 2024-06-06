Президент ФИА бен Сулайем о «Ф-1»-2026: «Болид, подходящий элитной категории автоспорта»

В ФИА уверены в успехе технического регламента 2026 года.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем поделился мнением о машинах «Формулы-1», которые начнут использовать в 2026-м.

«Сегодня ФИА определяет по-настоящему захватывающее будущее автоспорта с запуском всеобъемлющего нового свода правил на сезон-2026 чемпионата мира «Формулы-1».

После публикации регламента по силовым установкам на сезон-2026 два года назад мы воспользовались возможностью переопределить регламент по шасси, чтобы он соответствовал распределению энергии новых силовых установок. Это уникальный пересмотр в сотрудничестве с нашими партнерами в «Формуле-1» и при содействии десяти команд и всех заинтересованных сторон, который позволит нашему премьер-классу стать еще более релевантным тому, что происходит в мире.

Регламент по силовым установкам уже привел к рекордному числу производителей, которые заявили об участии. В тандеме с регламентом по шасси, который позволит машинами стать легче и проворнее, а также включает в себя инновационные аэродинамические решения, был создан еще более привлекательный свод правил для мотористов, автомобильных компаний и действующих команд.

Ключевыми особенностями регламента «Ф-1» на сезон-2026 являются продвинутые, «зеленые» технологии и безопасность. Нашей задачей было совместно с «Формулой-1» создать болид, подходящий элитной категории автоспорта будущего. Мы считаем, что достигли цели», – заявил президент ФИА.

ФИА представила модель болида «Ф-1»-2026. Машины станут меньше и легче, переднее и заднее антикрылья будут подвижными