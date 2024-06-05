Жак Вильнев о столкновении на старте Гран-при Монако: «Полное отсутствие понимания ситуации со стороны Магнуссена ставит меня в тупик»

удивился отсутствую штрафа для Магнуссена в Монако.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года заявил, что пилота « » точно нужно было оштрафовать за столкновение с . Но судьи, по мнению Вильнева, не стали этого делать, признав случившееся гоночным инцидентом, чтобы Магнуссен не набрал 12 штрафных баллов и не получил дисквалификацию на следующий .

«Если ты хочешь ехать бок о бок с соперником – с ним для начала нужно поравняться, а не заезжать своим передним антикрылом в зону его заднего колеса. Что это вообще такое?

Дело в том, что не вылез из болида и не сказал: «Ой, извините, я все испортил». Вместо этого он заявил, что все должно быть наоборот [и извиняться нужно Пересу].

Простите, что? Мы вообще на какой планете? Полное отсутствие понимания ситуации со стороны Магнуссена правда ставит меня в тупик. Мы все-таки в «Формуле-1», а не в «Формуле-4», где 15-летний подросток может пока не понимать таких вещей.

И тот факт, что Магнуссен даже не был оштрафован, показывает то, что система несовершенна и не соблюдает нейтралитет.

Потому что если бы его оштрафовали – то он был бы дисквалифицирован на одну гонку [набрав 12 штрафных баллов]. Но они решили этого не делать. Тогда зачем было вообще вводить это правило?

Это был масштабный, очень опасный, безумный инцидент и маневр. Притом, что в тот момент он ехал где-то на 17-18 позиции. Он бы никогда не вышел в лидеры. Серьезно. Первый круг и это даже нельзя осудить.

И только гнев со стороны команды заставил его потом извиниться в соцсетях. Даже не через прессу. Он придумал кучу оправданий – что это гонки, адреналин. Он пытался найти оправдания своим действиям, но их не было. Ни одного обоснованного объяснения так и не последовало. Если бы он просто признал, что ошибся и переборщил, все было бы намного проще», – рассказал Вильнев.

Мегакрэши первого круга Монако: «Ред Булл» полностью уничтожен, «Альпин» подлетела, Сайнсу пробили колесо