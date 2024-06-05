Жак Вильнев о столкновении на старте Гран-при Монако: «Полное отсутствие понимания ситуации со стороны Магнуссена ставит меня в тупик»
Жак Вильнев удивился отсутствую штрафа для Магнуссена в Монако.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года заявил, что пилота «Хааса» точно нужно было оштрафовать за столкновение с Серхио Пересом. Но судьи, по мнению Вильнева, не стали этого делать, признав случившееся гоночным инцидентом, чтобы Магнуссен не набрал 12 штрафных баллов и не получил дисквалификацию на следующий Гран-при.
«Если ты хочешь ехать бок о бок с соперником – с ним для начала нужно поравняться, а не заезжать своим передним антикрылом в зону его заднего колеса. Что это вообще такое?
Дело в том, что Магнуссен не вылез из болида и не сказал: «Ой, извините, я все испортил». Вместо этого он заявил, что все должно быть наоборот [и извиняться нужно Пересу].
Простите, что? Мы вообще на какой планете? Полное отсутствие понимания ситуации со стороны Магнуссена правда ставит меня в тупик. Мы все-таки в «Формуле-1», а не в «Формуле-4», где 15-летний подросток может пока не понимать таких вещей.
И тот факт, что Магнуссен даже не был оштрафован, показывает то, что система несовершенна и не соблюдает нейтралитет.
Потому что если бы его оштрафовали – то он был бы дисквалифицирован на одну гонку [набрав 12 штрафных баллов]. Но они решили этого не делать. Тогда зачем было вообще вводить это правило?
Это был масштабный, очень опасный, безумный инцидент и маневр. Притом, что в тот момент он ехал где-то на 17-18 позиции. Он бы никогда не вышел в лидеры. Серьезно. Первый круг и это даже нельзя осудить.
И только гнев со стороны команды заставил его потом извиниться в соцсетях. Даже не через прессу. Он придумал кучу оправданий – что это гонки, адреналин. Он пытался найти оправдания своим действиям, но их не было. Ни одного обоснованного объяснения так и не последовало. Если бы он просто признал, что ошибся и переборщил, все было бы намного проще», – рассказал Вильнев.
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