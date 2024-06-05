Дэймон Хилл о форме Переса: «Сейчас «Ред Булл», при необходимости защищаться, приходится действовать на одной ноге»

Теги Дэймон Хилл Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хилл считает уязвимой позицию «Ред Булл» из-за плохой формы Переса.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года высказался о текущем положении в чемпионате и прогрессе «Феррари» и «Макларена», за счет которого команды начали сокращать отставание от «Ред Булл».

«Я считаю, что игра определенно продолжается. Потому что сейчас есть сразу две команды, которые демонстрируют хороший темп и сокращают отставание от «Ред Булл» на некоторых трассах.

Да, на подходящей для себя трассе, как мне кажется, «Ред Булл» по-прежнему очень трудно победить, но «Феррари» и «Макларен» определенно в игре. К тому же, не стоит забывать и о том, что у этих команд есть по два гонщика, способных атаковать.

И я не уверен, что сейчас то же самое можно сказать про Серхио Переса. Так что «Ред Булл» сейчас, при необходимости защищаться, в какой-то степени приходится действовать на одной ноге.

Отставания в 0,3 секунды от Ферстаппена уже недостаточно, потому что в этот промежуток могут попасть сразу несколько соперников. Разрывы становятся все меньше и меньше.

Вы сами можете видеть, как уменьшается их преимущество по очкам. Похоже, что тотальное доминирование Ферстаппена сходит на нет, а впереди еще очень длинный путь, это будет длинный сезон», – рассказал Хилл.

«Ред Булл» продлил Переса еще на 2 года! И зачем он чемпионам «Ф-1»?

1 комментарий
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Сейчас обсирать Переса будут все на протяжении двух сезонов, а Хорнер будет придумывать отговорки. Ну ничего, тряпочка Перес привычно будет молчать и терпеть, зпшка и подиумы капают, стерпит все какахи в его сторону, ему не привыкать.
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