Серхио Перес: «Феррари» недосягаема в данный момент, от ограничений «Ред Булл» трудно избавиться»

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес назвал «Феррари» явным фаворитом этапа «Формулы-1» в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что впечатлен скоростью «Феррари» в пятничных сессиях свободных заездов перед Гран-при Монако.

«Полагаю, будет тяжело. От наших ограничений очень трудно избавиться в данный момент. Посмотрим, что получится сделать сегодня ночью.

С темпом на длинных отрезках, похоже, ситуация лучше, но, конечно, слишком поздно – подождем и посмотрим.

Я считаю, «Феррари» в данный момент недосягаема, она очень быстра. Похоже, команда может очень легко и очень быстро провести быстрый круг, когда возникает необходимость.

Это большое преимущество на данной трассе – способность проехать круг, когда тебе это нужно, и не испытывать большие трудности с подготовкой шин и тому подобными вещами.

[«Феррари»] выглядит очень сильно в данный момент», – подчеркнул Серхио.

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1 комментарий
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Недосягаемо - это бороться за первое место для тебя. Тот же Леклер быстрее тебя на полсекунды, ты дно, ты и сам все прекрасно понимаешь, но не можешь это признать как мужчина, у тебя нет яиц.
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