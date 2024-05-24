Макс Ферстаппен: «Если мы опередим «Феррари» в квалификации – это будет чудо»

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Монако.

Пилот «Ред Булл» признал, что на данный момент у команды есть проблемы с темпом, и что он сомневается в том, что сможет побороться с «Феррари».

«Машина слишком сильно подпрыгивает. Я знал, что будет непросто, но сейчас «Феррари» значительно быстрее нас. Если мы опередим «Феррари» в квалификации – это будет чудо», – рассказал Ферстаппен.

Монако 2 года ваял супергараж-конструктор для спасения Гран-при. Но «Ф-1» вновь грозит заменой – хочет еще 💸

10 комментариев
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Верим в Леклера! Стоп проклятью в Монако
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Ага, а завтра опять поул с отрывом в полсекунды.
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Ответ Нетрезвый Взгляд*
Ага, а завтра опять поул с отрывом в полсекунды.
Типичный мерс конца 10 х , типа страдают в практиках потом в квале привозят гору
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Ответ Пенс
каждую неделю новое превозмогание, но с тапком эт другое, конечно.
Да нет, не другое. Реально ноет как Хэмильтон.
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Кокетничает Макс, конечно)
Никто не удивится поулу РБ завтра
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каждую неделю новое превозмогание, но с тапком эт другое, конечно.
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Прям не на звездолёте с 8 поулами подряд едет, а на хаасе в лучшем случае, сплошное превозмогание.
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Бла бла бла
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Победив дракона, Макс сам стал драконом
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