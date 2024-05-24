Макс Ферстаппен: «Если мы опередим «Феррари» в квалификации – это будет чудо»
Ферстаппен подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Монако.
Пилот «Ред Булл» признал, что на данный момент у команды есть проблемы с темпом, и что он сомневается в том, что сможет побороться с «Феррари».
«Машина слишком сильно подпрыгивает. Я знал, что будет непросто, но сейчас «Феррари» значительно быстрее нас. Если мы опередим «Феррари» в квалификации – это будет чудо», – рассказал Ферстаппен.
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