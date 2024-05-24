Даниэль Риккардо: «Не жалею об уходе из «Ред Булл» в 2018-м. Поступил бы я иначе сейчас? Наверное»
Риккардо поделился мыслями о противоречивом разрыве с «Ред Булл».
Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о решении уйти из «Ред Булл» в «Рено» в конце 2018 года.
«Не то чтобы я оглядываюсь назад и жалею. Но да, я просто понимаю: «Вот почему произошло то-то». И да, это был мой выбор в тот момент.
Но я знаю, почему принял такое решение. Если бы я думал то, что думаю сейчас, поступил бы иначе? Наверное.
Это не означает, что я жалею о том решении – оно было принято в соответствии с моими мыслями», – отметил Дэн.
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