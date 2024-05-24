Даниэль Риккардо: «Не жалею об уходе из «Ред Булл» в 2018-м. Поступил бы я иначе сейчас? Наверное»

Риккардо поделился мыслями о противоречивом разрыве с «Ред Булл».

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о решении уйти из «Ред Булл» в « » в конце 2018 года.

«Не то чтобы я оглядываюсь назад и жалею. Но да, я просто понимаю: «Вот почему произошло то-то». И да, это был мой выбор в тот момент.

Но я знаю, почему принял такое решение. Если бы я думал то, что думаю сейчас, поступил бы иначе? Наверное.

Это не означает, что я жалею о том решении – оно было принято в соответствии с моими мыслями», – отметил Дэн.

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