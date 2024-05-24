Серхио Перес: «Ред Булл» будет очень тяжело победить «Макларен» и «Феррари» в Монако»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассказал о шатком положении «Ред Булл» в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес убежден, что его команда столкнется с упорным сопротивлением со стороны «Макларена» и «Феррари» на Гран-при Монако.

«Думаю, они будут в борьбе, определенно. На самом деле их будет очень тяжело победить.

В то же время я ожидаю, что другие команды преподнесут сюрприз. Учитывая, насколько маленькие разрывы в квалификации, уверен, какие-то из середняков смогут собрать отличный круг и также вмешаться в борьбу.

[«Макларен» и «Феррари»] существенно сокращают отставание, и нам нужно сделать все, чтобы тоже прибавлять. У нас есть хорошее обновление, пока не очень существенное, так что соперники, похоже, приближаются.

В то же время это здорово. Думаю, все мы хотим видеть «Макларен» и «Феррари» с болидами, которые способны побеждать в гонках. Полагаю, это будет захватывающее зрелище», – отметил Чеко.

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4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Ну конечно, тебе то особенно нужна машина как минимум на пол секунды быстрее чем у остальных, чтобы гонку выиграть. Какой же ты слабый......👎👎👎
Не то что Алонсо, чемпион на любом болиде кроме своего.
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Ну конечно, тебе то особенно нужна машина как минимум на пол секунды быстрее чем у остальных, чтобы гонку выиграть. Какой же ты слабый......👎👎👎
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Серхио,не нервничай,от тебя побед не ждут и давно
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