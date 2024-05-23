Карлос Сайнс: «Как только я определюсь с выбором новой команды, все случится очень быстро»

Теги возможные переходы Феррари Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс не собирается спешить с принятием решения о новой команде.

Пилот «Феррари» рассказал, что у него есть достаточно времени для того, чтобы определится с выбором. Испанец также опроверг недавно появившуюся в прессе информацию об ультиматуме со стороны «Ауди» и необходимости принять окончательное решение в концу мая.

«Я больше знаю о том, что происходит за кулисами. У вас есть все эти слухи и так далее, но я совершенно не беспокоюсь и не собираюсь упускать свои шансы.

Я просто рассмотрю все имеющиеся варианты и приму правильное решение. Могу сказать, что как только я определюсь с выбором, все случится очень быстро. Главное – собрать воедино все необходимые вещи, которые нужны мне в контексте нового контракта.

Но пока я еще не определился. И не знаю, где именно буду выступать в следующем сезоне. Я не устанавливал каких-то крайних сроков – и на самом деле не знаю, как это делается.

Но я могу сказать вам, что принимая столь важное решение на данном этапе своей карьеры, я хочу видеть все доступные варианты и действовать осторожно, принимая решение.

В этом году мне исполняется 30 лет и я хочу, чтобы следующий проект, к которому я присоединюсь, был построен правильно и в нем все работало. Так что я собираюсь принимать решение столько времени, сколько мне потребуется», – рассказал Сайнс.

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1 комментарий
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Затягивая с выбором можно попасть в дно команду или остаться без места. Никто ждать не собирается.
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