Карлос Сайнс: «Как только я определюсь с выбором новой команды, все случится очень быстро»

Сайнс не собирается спешить с принятием решения о новой команде.

Пилот « » рассказал, что у него есть достаточно времени для того, чтобы определится с выбором. Испанец также опроверг недавно появившуюся в прессе информацию об ультиматуме со стороны « » и необходимости принять окончательное решение в концу мая.

«Я больше знаю о том, что происходит за кулисами. У вас есть все эти слухи и так далее, но я совершенно не беспокоюсь и не собираюсь упускать свои шансы.

Я просто рассмотрю все имеющиеся варианты и приму правильное решение. Могу сказать, что как только я определюсь с выбором, все случится очень быстро. Главное – собрать воедино все необходимые вещи, которые нужны мне в контексте нового контракта.

Но пока я еще не определился. И не знаю, где именно буду выступать в следующем сезоне. Я не устанавливал каких-то крайних сроков – и на самом деле не знаю, как это делается.

Но я могу сказать вам, что принимая столь важное решение на данном этапе своей карьеры, я хочу видеть все доступные варианты и действовать осторожно, принимая решение.

В этом году мне исполняется 30 лет и я хочу, чтобы следующий проект, к которому я присоединюсь, был построен правильно и в нем все работало. Так что я собираюсь принимать решение столько времени, сколько мне потребуется», – рассказал .

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