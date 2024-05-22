«Я тоже был бы готов к этому». Ландо Норрис – об параллельном участии Ферстаппена в Гран-при и виртуальной гонке

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис высказался об участии Ферстаппена сразу в двух гонках за уик-энд.

По ходу гоночного уик-энда в Имоле Ферстаппен также принимал участие в соревнованиях по симрейсингу вместе со свой командой «Редлайн». Так, Ферстаппен провел за симулятором несколько часов в ночь с субботы на воскресенье.

Пилот «Макларена», который также увлекается симрейсингом, отметил, что вряд ли пошел бы на такой же шаг.

При этом, по мнению Ландо, с точки зрения дополнительных нагрузок выступление в соревновании по симрейсингу прямо по ходу гоночного уик-энда «Формулы-1» вряд ли могло сильно навредить Ферстаппену с точки зрения дополнительных нагрузок.

«Я никогда не пробовал такого сделать, а еще я не вожу с собой гоночный симулятор [на гоночные уик-энды]. Да, порой я все еще участвую в виртуальных гонках, но не так часто, как раньше. Сейчас я стал больше играть в гольф, а Макс гольф ненавидит. Так что я просто никогда такого не пробовал. Но думаю, что был бы готов к этому – я тоже порой засиживался допоздна [по ходу гоночного уик-энда], например, чтобы посмотреть бокс. Да и в целом я не так много сплю.

При этом я также не думаю, что Максу приходится как-то серьезно за это расплачиваться [с точки зрения ухудшения результатов в Гран-при]. Иначе бы он просто не стал этого делать.

К тому же, он не гонялся совсем уж поздней ночью. Он проехал пару своих стинтов, а потом уже готовился к гонке. В любом случае, здесь речь идет больше не о физической нагрузке, а о психологической. Да, это может быть неприятно, но я порой ложился спать еще позже», – рассказал Норрис.

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