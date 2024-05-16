Мартин Брандл о будущей команде Ньюи: «У вас должно быть очень много денег и ресурсов. В противном случае приглашать Эдриана не имеет смысла»

Брандл высказался о будущем Эдриана Ньюи.

Многолетний комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» оценил карьерные перспективы Ньюи после его решения уйти из «Ред Булл».

По словам Брандла, наличие Ньюи на «рынке» может заметно повлиять на расстановку сил в пелотоне.

В частности, Брандла спросили, кого он считает наиболее важным фактором для результатов команды – Ньюи или гонщика:

«Ответ – . Его бы я подписал первым. Потому что после этого смог бы заполучить тех гонщиков, которых захотел бы.

Если бы я сейчас собирал команду «Брандл Гран-при», то первым делом подписал бы двух людей – Эдриана Ньюи и .

У «Ред Булл» были они оба, но только что одного из них они потеряли. Вопрос в том, потеряют ли теперь и второго?»

Также Брандл оценил варианты, где именно Ньюи теперь может продолжить карьеру:

«У вас должно быть очень много денег и очень много ресурсов. В противном случае приглашать Ньюи просто не имеет смысла. Если вы посадите его работать в офисе, но у вас не будет средств для того, чтобы реализовать его идеи на практике – тогда в его приглашении нет никакого смысла.

Сейчас ясно, что пытаться найти способ каким-то образом заполучить Ньюи будут « », «Астон Мартин», « » и « ». При этом тут есть и второй фактор. Если какая-то команда сумеет заполучить Ньюи – с его опытом и навыками, – это также будет означать, что она не даст такой возможности. Поэтому все они будут сражаться за эту возможность как сумасшедшие. А если нет – то им стоило бы это сделать».

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