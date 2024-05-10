Хуан-Пабло Монтойя о Хэмилтоне и Леклере в «Феррари»: «Нас ждет столкновение двух личностей, людей с разным характером»

Монтойя поделился ожиданиями от перехода Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что одним из наиболее интересных аспектов будет соперничество и внутри « »:

«Честно говоря, будет очень любопытно посмотреть на то, насколько гладко все пройдет в «Феррари», когда за рулем их болидов окажутся Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Нас ждет столкновение двух личностей, двух людей с разным характером. И наблюдать за этим будет чрезвычайно интересно».

Также Хуан-Пабло высказался о будущем и его возможном переходе в « »:

«Я считаю, что Карлос Сайнс, на мой взгляд, сейчас был бы наилучшим выбором для «Ред Булл», особенно в свете разговоров о возможном уходе Макса Ферстаппена.

Если они думают о возможности ухода Макса, в качестве запасного плана им понадобится гонщик действительно высокого уровня. Нельзя допустить, что из команды ушли и Чеко, и Макс – тогда вы останетесь ни с чем.

Прямо сейчас Сайнс отлично справляется со своей работой. Он делает то, что необходимо. Есть ли гонщики лучше него? Возможно. Но мне кажется, что оказавшись в подходящей ситуации и в подходящих условиях, Карлос может быть очень хорош».

Норрису повезло с победой? В «Ф-1» не согласны, а Ферстаппен сам сломался и глупо повредил болид