Ландо Норрис: «Я ехал и репетировал реплики. Но когда пересек финишную черту – все внезапно изменилось»

Норрис поделился эмоциями от победы на .

Пилот « » рассказал, что на последних кругах гонки ехал и думал о том, что будет говорить в интервью после финиша. Но когда гонка закончился – он обо всем этом забыл, поддавшись эмоциям.

«Я сумел поработать над своими слабыми сторонами и весь этот тяжелый труд окупился. Так что нет, я не думал об этом [что что-то пойдет не так и он упустит победу].

Я сидел за рулем и улыбался, думая про себя: «А как я буду праздновать? Что мне говорить?» Я ведь не очень в этом силен, когда возникает необходимость в такой ситуации, я просто импровизирую.

Так что я ехал и репетировал реплики. Но когда я пересек финишную черту – все внезапно изменилось. Я не знаю, как это описать. Просто чувство счастья.

Я немного сорвал голос, у меня болит горло. Но о таких вещах ты просто забываешь. На самом деле тебе не важно, о чем ты думаешь. Ты просто смотришь на трассу. Ты сосредоточен только на пилотаже. А когда пересекаешь финишную черту – отпускаешь себя», – рассказал Норрис.

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