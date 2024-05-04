Даниэль Риккардо: «На обоих кругах я «поцеловал» стену – я явно гнал изо всех сил»

Риккардо доволен результатом квалификации к спринту в Майами .

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Майами, где стартует четвертым.

«Я знаю, что у меня еще есть скорость – но ожидал ли я оказаться на втором ряду стартовой решетки? Не думал, что все будет настолько хорошо.

Во втором сегменте я хорошо ехал и знал, что того круга хватит для попадания в третий сегмент. В тот момент я был пятым и думал про себя, что пятое место вполне подходит для того, чтобы пройти в третий сегмент. А затем мы стали четвертыми.

Было дико. Круги получались хорошими, но сложно проезжать чисто на этой трассе, она вполне сложная. На обоих кругах я «поцеловал» стену – я явно гнал изо всех сил. Очень горжусь тем, чего достиг сегодня, и командой, которая привезла на последние гонки обновления.

В Китае мне поменяли шасси, здесь [в Майами] у нас новое днище, так что похоже на то, что все меняется. Очень приятно стартовать впереди», – поделился .

Гран-при Майами-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й