Кристиан Хорнер о потенциальном уходе Ферстаппена: «Вы сообщаете об этой шумихе каждую неделю, но он все еще здесь»

Хорнер ответил на слухи об уходе Ньюи и Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» опроверг слухи о том, что решил покинуть команду из-за внутреннего конфликта в руководстве коллектива.

«Нет, это абсолютно не так. Думаю, что это уже давно назревало. Примерно 12 месяцев назад у нас был разговор о том, что, возможно, Эдриану пришло время отойти от дел.

В общем, я знаю, что он уже какое-то время подумывал об уходе, и нам приходилось готовиться к этому. Разве может быть момент для ухода лучше, чем сейчас, когда у нас такая форма на протяжении последних нескольких сезонов?

Он не уходит из компании, но в «Формуле-1» больше не будет задействован. Мы сейчас впереди всех, будет грустно наблюдать за его уходом.

Он был важной частью нашей команды на протяжении последних двух десятилетий. Будет печально видеть его уход», – сказал Хорнер.

Кроме того, Кристиан прокомментировал слухи о возможном трансфере в другой коллектив из-за внутренней обстановки в « ».

«Вы сообщаете об этой шумихе каждую неделю, но он все еще здесь – и нас в команде это очень радует. У него великолепная группа инженеров, отличная машина, лучшая в пелотоне. Он пребывает в лучшей форме в своей жизни.

Тут дело не в контрактах, а в том, чтобы быть довольным. Это одинаково для всех пилотов. У Макса с этим нет проблем, вокруг него сформировалась необходимая динамика. Думаю, вы видите, как он наслаждается этим».

Кристиан Хорнер об уходе Ньюи: «Он ощутил, что пришло время взять перерыв в «Ф-1». Ирония в том, что Эдриан всегда ненавидел смену регламента»