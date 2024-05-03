Кристиан Хорнер об уходе Ньюи: «Он ощутил, что пришло время взять перерыв в «Ф-1». Ирония в том, что Эдриан всегда ненавидел смену регламента»

Хорнер полагает, что Ньюи хочет взять перерыв в «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл» считает, что решил покинуть команду, чтобы отдохнуть от «Формулы-1». Также Кристиан подставил под сомнение возможный переход конструктора в другую команду.

«Думаю, у Эдриана замечательная карьера, он усердно работал последние 30 лет. Он провел семь лет с «Уильямсом», семь лет с «Маклареном», а затем большую часть последних 20 лет проработал с нами.

И поговорив с ним, думаю, он достиг того, что команда в великолепнейшей форме, мы выступаем на невероятно высоком уровне. Он чувствует, что сейчас самое время отступить от дел, взять небольшой перерыв.

Он продолжит работать над своим [гиперкаром] RB17, машиной, которую мы проектируем. Но он ощутил, что сейчас пришло время взять перерыв [в «Формуле-1»].

Ему 65 лет, и он заслужил это право на небольшой перерыв, чтобы провести какое-то время с женой и семьей. Вот чего он очень хочет. Может, он решит, что хочет еще раз поработать в «Ф-1», кто знает? Ирония в том, что Эдриан всегда ненавидел смену регламента.

Новый регламент 2026 года уникален, потому что он затронет и шасси, и двигатель. В наши дни это совсем другой мир с учетом бюджетного лимита и ограниченности ресурсов», – сказал .

Гиперкар, удержавший главного гения «Ф-1» в «Ред Булл» на полгода при объявленном разводе: 1200 л.с, запрещенные инновации

