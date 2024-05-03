Алонсо сомневается в «развале» команды «Ред Булл» после ухода Ньюи: «Я так не думаю»

Теги Фернандо Алонсо Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

Уход Ньюи не сильно скажется на «Ред Булл» – считает Алонсо.

Пилот «Астон Мартин» уверен, что новости в связи с уходом Эдриана Ньюи из команды в основном раздуваются конкурентами, которые тем самым пытаются дестабилизировать лидеров.

«Я так не думаю. Очевидно, что они доминируют в «Формуле-1» с 2021 года и если говорить о событиях, которые происходят вне рамок гоночного уик-энда, то большинство новостей генерирует именно эта команда.

Именно «Ред Булл» является той командой, которую сейчас хотят победить все остальные. И таким образом соперники пытаются их дестабилизировать и в следствие этого получить возможность победить их на трассе.

Уход технического директора или главного конструктора из другой команды будет совсем не такой громкой новостью, чем когда речь идет о команде, которая побеждает в данный момент», – рассказал Алонсо.

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2 комментария
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"Я так не думаю, я же не перехожу в Ред Булл", - добавил Алонсо.
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