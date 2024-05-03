Валттери Боттас о Хюлькенберге: «Ауди» четко дала понять, что нужен немецкий гонщик»

Теги Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Валттери Боттас Хаас Гран-при Майами Авто

Боттас прокомментировал приход Хюлькенберга в свою команду.

Пилот «Заубера» Валттери Боттас высказался о трансфере Нико Хюлькенберга из «Хааса».

Нико будет с сезона-2025 выступать за швейцарский коллектив, который в 2026-м станет заводской командой «Ауди».

«Объявили довольно рано, и это немного удивило. Но, очевидно, на рынке пилотов происходит движение.

И в некотором плане это логично: он немец, а «Ауди» четко дала понять, что нужен немецкий гонщик. Так что все хорошо, и посмотрим, что случится дальше», – отметил Боттас перед Гран-при Майами.

Валттери, пока не гарантировавший себе место в «Формуле-1» на сезон-2025, добавил, что «общается с несколькими командами, и некоторые переговоры продвинулись дальше, чем другие».

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1 комментарий
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Это явно не тот случай, когда человека взяли "по квоте". Халк едет на все деньги и в этом случае глупо пытаться оправдать потенциальную потерю своего места тем, что Ауди хотели немца.
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