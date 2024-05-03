Серхио Перес: «Ньюи окажет немедленное влияние на новую команду. Эдриан гораздо больше, чем конструктор»

Перес рассказал о последствиях разрыва «Ред Булл» с Ньюи.

Гонщик «Ред Булл» сообщил, что конструктор , покидающий Милтон-Кейнс, сразу же поднимет уровень конкурентов.

«Полагаю, он окажет немедленное влияние, куда бы ни перешел. Он очень умный парень, очень трудолюбивый. Эдриан гораздо больше, чем конструктор. Он может даже влиять на стратегии, настройки, гоночный уик-энд.

Так что здорово, когда он присутствует на уик-эндах. Разумеется, он очень сильный специалист и окажет немедленное влияние в том месте, где окажется», – сказал мексиканец перед .

В то же время в «Ред Булл» остается множество качественных сотрудников, подчеркнул Перес:

«Человек вроде Эдриана имеет огромное значение для нашей команды, для нашей организации. Кроме того, он мой хороший друг. Но, в конце концов, случаются такие моменты в жизни – думаю, он провел около 20 лет в «Ред Булл» и, наверное, захотел перемен.

Я считаю, что «Ред Булл» в отличном положении. У нас очень сильная организация с Пьером [Ваше], Энрико [Бальбо], Беном [Уотерхаусом]. Вся группа аэродинамики очень сильна. Все не сводится к одному человеку, дело в организации в целом. Полагаю, [Хорнер] проделал отличную работу при подготовке к следующему поколению [болидов].

Все полностью преданы команде, мы вновь проводим потрясающий сезон. Будущее выглядит ярким и безоблачным. На мой взгляд, нормально, когда происходят какие-то переходы. Организация остается очень сильной, и я не ожидаю новых перестановок в этом плане».

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