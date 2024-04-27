Гэри Андерсон: «На месте Ньюи выбрал бы «Феррари» за наносекунду. Не вижу причин для перехода в «Мерседес» или «Астон Мартин»

Андерсон назвал предпочтительное место работы для Ньюи.

Эксперт The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон проанализировал варианты для конструктора , который, по всей видимости, покидает «Ред Булл».

«Ньюи многие годы хорошо зарабатывает, так что я не могу представить его переход из-за большого мешка долларов. Если он намерен поменять обстановку, то я также не вижу причин, почему он захочет перейти в « » или « ».

«Феррари» и есть «Ф-1» – так было и до сих пор остается. Она всегда стремится к успеху. В конце концов, после прихода на пост руководителя добился большого прогресса по части того, чтобы команда сосредоточилась на трассе, а не на политике. Он провел громкие подписания – не только Льюиса Хэмилтона на следующий сезон, но и ключевых технических сотрудников. Приход Ньюи стал бы идеальным завершением.

Ньюи и «Феррари» исключительно хорошо поладили бы. «Феррари» уже на рынке суперкаров, где находится уже давно. Так что для Ньюи было бы очень интересно не только заниматься проектом «Ф-1», но и создать совершенный суперкар.

Каким бы ни был контракт, «Феррари» – это работа жизни. Ньюи может назвать цену, а «Феррари» заплатит, поскольку ни в «Ф-1», ни на рынке суперкаров нет человека, более способного принести успех. Ажиотаж по поводу суперкара Ньюи и «Феррари», возможно, посоперничает даже с коммерческой ценностью Хэмилтона вне трассы.

человек никогда не может решить все, однако он нужен, чтобы провести судно сквозь беспокойные воды. На мой взгляд, вот главный вопрос: какую из трех команд «Ф-1», которые, вероятно, могут позволить себе Ньюи, он бы выбрал? Я на его месте потратил бы наносекунду на решение, и ответил бы: «Феррари».

Пусть деньги не мотивируют Ньюи, но, возможно, он не устоит перед шансом не только перевернуть судьбу «Феррари» в «Ф-1», но и создать совершенный суперкар», – написал эксперт.

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