Питер Уиндзор: «Ньюи отказал «Астон Мартин», это мое понимание»

Уиндзор поделился информацией о Ньюи и «Астон Мартин».

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор сообщил, что глава конструкторского бюро «Ред Булл» отказался от щедрого предложения «Астон Мартин».

«Я считаю, подписал бы контракт в любом случае – даже без обещания [сделки с Ньюи]. Потому что он нашел свой дом, его поддерживают, его любят, он помогает Лансу, ситуация становится все лучше и лучше, у команды прекрасная инфраструктура.

Все хотят Эдриана Ньюи. Надо это подчеркнуть. «Феррари», «Мерседес», « » – все стремятся заполучить Ньюи, безусловно.

Насколько я понимаю, ему уже предложили много денег от Aramco и «Астона». И он отклонил предложение. Это мое понимание ситуации с «Астоном».

Я не удивлен. Ему не нужны деньги. Не деньги его мотивируют, а гонки. Важно, чтобы он получал удовольствие, чтобы это соответствовало тому, что он хочет делать, сочеталось с другими вещами в жизни.

Дайте ему миллиард фунтов, и это мало что поменяет. Может, это сыграло бы роль десять или восемь лет назад. Сейчас? Вряд ли.

Насколько я понимаю, он уже отклонил предложение. Так что переход в «Астон» меня удивит. Но, конечно, шанс еще есть.

Следующий вариант – «Мерседес». Там ему предложат много денег, могу себе представить. Он будет решать между « » и «Феррари». Это две большие команды с политическими играми. Они в последнее время побеждали в гонках, и он знает, что там можно проявить себя.

Чутье подсказывает, что он скорее выберет «Феррари» из этих двух. Пожалуй, у него большая уверенность в Фреде Вассере. Однако этому сопутствует много драмы – политика, давление…» – заявил Уиндзор на своем ютуб-канале.

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