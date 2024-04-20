Алонсо и Сайнса вызвали к стюардам после инцидента в спринте
Испанские гонщики «Формулы-1» пообщаются со стюардами после спринта на Гран-при Китая.
Пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его соотечественника из «Феррари» Карлоса Сайнса вызвали после инцидента, который случился на заключительных кругах заезда. Судьи не стали расследовать жесткую борьбу Карлоса с напарником Шарлем Леклером.
Сайнс завершил гонку пятым, Алонсо был вынужден дважды заехать в боксы и в итоге сошел.
Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й
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