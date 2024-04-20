Алонсо и Сайнса вызвали к стюардам после инцидента в спринте

Теги Гран-при Китая Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Испанские гонщики «Формулы-1» пообщаются со стюардами после спринта на Гран-при Китая.

Пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его соотечественника из «Феррари» Карлоса Сайнса вызвали после инцидента, который случился на заключительных кругах заезда. Судьи не стали расследовать жесткую борьбу Карлоса с напарником Шарлем Леклером.

Сайнс завершил гонку пятым, Алонсо был вынужден дважды заехать в боксы и в итоге сошел.

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Переагресировал дед. Мог в очках приехать
+9
-1
+8
В борьбе двух "деревень" Овьедо и Мадрида дед порвал сапог.
+2
-1
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Всем плевать, но ты в комменты пришел.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий