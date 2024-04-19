Серхио Перес: «Мы можем быть конкурентоспособны в любых условиях»

Перес поделился впечатлениями от квалификации к спринту в Китае.

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту Гран-при Китая, где стал шестым.

«Поначалу все выглядело здорово, а затем пока остальные встряли в трафике и боролись с торможением, я проводил хороший последний круг, но, к сожалению, не справился в последнем повороте. Было сложно пройти его, и я промахнулся.

Из-за этого я упустил место на первом ряду спринта, но, думаю, мы в хорошем положении в этот уик-энд. Сегодня я чувствовал себя уверенно, машина работает хорошо, так что мы можем быть конкурентоспособны в любых условиях – что звучит многообещающе», – отметил .

Гран-при Китая-2024. Квалификация к спринту. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й