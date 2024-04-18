«Астон Мартин» намерен переподписать Ланса Стролла в ближайшие недели: «Нам нужна стабильность»
Будущее Стролла в «Астон Мартин» определится в ближайшее время.
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ожидает, что скоро будет подписан новый контракт с Лансом Строллом.
«На прошлой неделе в основном были новости о Фернандо [Алонсо], но мы также понимаем, что «Астон Мартин» – дом Ланса.
Мы это знаем, и весь проект всегда был завязан на нем. Так что нам нужна стабильность. Я всегда говорил, что это очень важно, так что увидим в течение следующих недель», – завил Крак перед Гран-при Китая.
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Но команда всё равно падает я на подписание.
Не припомню такого в других видах спорта, чтобы мажор только за счёт денег своего отца соревноваться бы против лучших гонщиков мира же много лет