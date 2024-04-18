«Астон Мартин» намерен переподписать Ланса Стролла в ближайшие недели: «Нам нужна стабильность»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Будущее Стролла в «Астон Мартин» определится в ближайшее время.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ожидает, что скоро будет подписан новый контракт с Лансом Строллом.

«На прошлой неделе в основном были новости о Фернандо [Алонсо], но мы также понимаем, что «Астон Мартин» – дом Ланса.

Мы это знаем, и весь проект всегда был завязан на нем. Так что нам нужна стабильность. Я всегда говорил, что это очень важно, так что увидим в течение следующих недель», – завил Крак перед Гран-при Китая.

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14 комментариев
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Событие! Теперь-то переход Хэма в Феррари забудется. Ланс будет в топе новостей.
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На 25 понятно. А на 26? Кто победит, сын хозяина команды или протеже моториста?
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Переговоры между Астон Мартин и Строллом-младшим будут очень сложными.
Но команда всё равно падает я на подписание.
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Раньше хоть выдавал хорошие гонки иногда, сейчас вообще скатился Лэнс, не проще перейти на управляющую должность какую-то, в формуле уже все понятно же с ним.

Не припомню такого в других видах спорта, чтобы мажор только за счёт денег своего отца соревноваться бы против лучших гонщиков мира же много лет
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Ответ Grigpar
Лозунг как у Путина. :) И даже стабильность похожа.
хохма недели
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Еще не подписали? Больше денег на карманные расходы у папки просит?
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Сомнительно, но окей!
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Ахаха, привет всяким фантазерам типа Эдди, которые думали стролл выгонит сына ради сайнса
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Ответ alex8895
А у Стролла контракт есть?
Причём в виде каменной скрижали, на которой высечен текст который нельзя править.
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