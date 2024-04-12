«Для Алонсо просто нет места в «Ред Булл», пока там выступает Ферстаппен». Марк Хьюз – о решении Фернандо продлить контракт с «Астон Мартин»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Марк Хьюз Авто

Марк Хьюз высказался о гипотетическом отказе Алонсо переходить в «Ред Булл».

Известный британский журналист Марк Хьюз прокомментировал продление контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин».

Считалось, что Алонсо был в числе претендентов на место в «Ред Булл» – и некоторым болельщикам показалось, что приняв такое решение, Алонсо просто отказался от борьбы с Ферстаппеном. И что точно так же ранее поступил Ландо Норрис, решив подписать долгосрочный контракт с «Маклареном».

«Нет, это не так. Потому что Алонсо никогда не предлагали место за рулем болида «Ред Булл». В отличие от Норриса. Для Алонсо просто нет места в «Ред Булл», пока за команду выступает Макс Ферстаппен», – рассказал Хьюз.

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорнер не идиот. Зачем устраивать войну в команде, пока тачка едет и титулы идут один за одним.
+1
0
+1
Алонсо рассматривался РБ только на случай ухода Ферстаппена, но скандалы сошли на нет, а соответственно статус-кво в команде восстановился. И Перес в ней тоже скорее всего останется.
При таких раскладах для Алонсо АМ лучший вариант.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий