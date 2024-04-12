«Для Алонсо просто нет места в «Ред Булл», пока там выступает Ферстаппен». Марк Хьюз – о решении Фернандо продлить контракт с «Астон Мартин»

Марк Хьюз высказался о гипотетическом отказе Алонсо переходить в «Ред Булл».

Известный британский журналист Марк Хьюз прокомментировал продление контракта Фернандо Алонсо с « ».

Считалось, что Алонсо был в числе претендентов на место в « » – и некоторым болельщикам показалось, что приняв такое решение, Алонсо просто отказался от борьбы с Ферстаппеном. И что точно так же ранее поступил Ландо Норрис, решив подписать долгосрочный контракт с «Маклареном».

«Нет, это не так. Потому что Алонсо никогда не предлагали место за рулем болида «Ред Булл». В отличие от Норриса. Для Алонсо просто нет места в «Ред Булл», пока за команду выступает », – рассказал Хьюз.

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?