Карлос Сайнс: «Спринт в Китае после 4-5 лет отсутствия – не лучшее решение»
Сайнс высказался против решения провести спринт в Китае.
На предстоящем Гран-при Китая гонщики «Формулы-1» проведут первый спринт в 2024 году.
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс напомнил, что серия не приезжала в Шанхай после сезона-2019.
«Мы говорили на собрании пилотов ФИА и «Формуле-1», что тяжело проводить квалификацию после часа практики с учетом требований регламента – износ планки и так далее, одна кочка может сильно осложнить жизнь, поэтому организация спринта после четырех или пяти лет отсутствия – не лучшее решение.
Также мы слышали, что переложили асфальт, так что возможен Стамбул 2.0. Надеюсь, этого не будет», – заявил испанец, вспомнив знаменитый Гран-при Турции 2020 года, когда пилоты испытывали огромные трудности со сцеплением.
«Это просто показывает, что неизвестных много. Может, для тех, кто наблюдает из дома, это захватывающее зрелище, но ради инженеров и пилотов, на мой взгляд, нужно было провести обычный уик-энд, а не идти на такой риск», – добавил Сайнс.
Карлос также сообщил, что поддержал бы проведение спринтов в Китае, если бы этап присутствовал в календаре в последние годы:
«Это отличный автодром для борьбы. Думаю, он один из самых любимых для всех. Прекрасная трасса, которая предоставляет возможности для обгонов. Так что есть смысл в организации спринтов».
Гран-при пройдет с 19 по 21 апреля.
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