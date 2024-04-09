Карлос Сайнс: «Спринт в Китае после 4-5 лет отсутствия – не лучшее решение»

Теги Гран-при Турции Гран-при Китая ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс высказался против решения провести спринт в Китае.

На предстоящем Гран-при Китая гонщики «Формулы-1» проведут первый спринт в 2024 году.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс напомнил, что серия не приезжала в Шанхай после сезона-2019.

«Мы говорили на собрании пилотов ФИА и «Формуле-1», что тяжело проводить квалификацию после часа практики с учетом требований регламента – износ планки и так далее, одна кочка может сильно осложнить жизнь, поэтому организация спринта после четырех или пяти лет отсутствия – не лучшее решение.

Также мы слышали, что переложили асфальт, так что возможен Стамбул 2.0. Надеюсь, этого не будет», – заявил испанец, вспомнив знаменитый Гран-при Турции 2020 года, когда пилоты испытывали огромные трудности со сцеплением.

«Это просто показывает, что неизвестных много. Может, для тех, кто наблюдает из дома, это захватывающее зрелище, но ради инженеров и пилотов, на мой взгляд, нужно было провести обычный уик-энд, а не идти на такой риск», – добавил Сайнс.

Карлос также сообщил, что поддержал бы проведение спринтов в Китае, если бы этап присутствовал в календаре в последние годы:

«Это отличный автодром для борьбы. Думаю, он один из самых любимых для всех. Прекрасная трасса, которая предоставляет возможности для обгонов. Так что есть смысл в организации спринтов».

Гран-при пройдет с 19 по 21 апреля.

🌸 Как же красива «Ф-1» весной в Японии! Цветы сакуры, карнавал с Годзиллой и безумные шляпы фанатов

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нытик Сасайнс.....Алонсо бы вместо тебя в Феррари посадить, он бы точно уже пару гонок выиграл и без всяких сходов Ферстаппена.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий