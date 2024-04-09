Карлос Сайнс: «Спринт в Китае после 4-5 лет отсутствия – не лучшее решение»

Сайнс высказался против решения провести спринт в Китае.

На предстоящем гонщики «Формулы-1» проведут первый спринт в 2024 году.

Пилот « » напомнил, что серия не приезжала в Шанхай после сезона-2019.

«Мы говорили на собрании пилотов и «Формуле-1», что тяжело проводить квалификацию после часа практики с учетом требований регламента – износ планки и так далее, одна кочка может сильно осложнить жизнь, поэтому организация спринта после четырех или пяти лет отсутствия – не лучшее решение.

Также мы слышали, что переложили асфальт, так что возможен Стамбул 2.0. Надеюсь, этого не будет», – заявил испанец, вспомнив знаменитый 2020 года, когда пилоты испытывали огромные трудности со сцеплением.

«Это просто показывает, что неизвестных много. Может, для тех, кто наблюдает из дома, это захватывающее зрелище, но ради инженеров и пилотов, на мой взгляд, нужно было провести обычный уик-энд, а не идти на такой риск», – добавил Сайнс.

Карлос также сообщил, что поддержал бы проведение спринтов в Китае, если бы этап присутствовал в календаре в последние годы:

«Это отличный автодром для борьбы. Думаю, он один из самых любимых для всех. Прекрасная трасса, которая предоставляет возможности для обгонов. Так что есть смысл в организации спринтов».

Гран-при пройдет с 19 по 21 апреля.

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