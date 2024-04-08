Ланс Стролл: «Из-за нехватки скорости на прямых все обгоны приходилось совершать в 6-м повороте»
Стролл высказался о проблемах с болидом на Гран-при Японии.
По ходу заезда в эфир попали переговоры Ланса Стролла с командой, и канадец позволил себе почти что истеричное высказывание о колоссальной нехватке максимальной скорости у болида.
После гонки Стролл объяснил, что проблема, как ему кажется, была связана с конфигурацией и настройкой заднего антикрыла в сторону слишком большой прижимной силы.
«Ситуация с нехваткой скорости на прямых и правда была очень тяжелой. Судя по всему, мы просто установили на болид заднее антикрыло неподходящей конфигурации.
Все свои обгоны мне пришлось совершать только в шестом повороте – потому что из-за нехватки максимальной скорости на прямых я вообще не мог никого обогнать. И в целом, с учетом того, как сложились и квалификация, и гонка, об этом уик-энде лучше просто забыть», – рассказал Стролл.
В свою очередь руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отметил, что проблемы Стролла были связаны с сочетанием сразу нескольких факторов, а не нехваткой максимальной скорости:
«Мы изучали ситуацию в пелотоне, смотрели на другие команды – и разница в показателях максимальной скорости на прямых между разными командами была совсем небольшой.
Просто в разные моменты гонки могут меняться условия – состояние шин на обеих машинах, меняется эффективность ускорения на выходе из поворотов. Думаю, комментарии Ланса стали следствием именно этого».
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