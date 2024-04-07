Карлос Сайнс: «Нужно быть честными, сегодня мы ничего не могли противопоставить «Ред Булл»

признал, что не мог бороться с «Ред Булл» на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» отметил, что в остальном остался доволен тем, как провел заезд, и борьбой за место на подиуме с Леклером и Норрисом.

«Нужно быть честными, сегодня мы ничего не могли противопоставить «Ред Булл». И сегодня нам пришлось потрудиться, ведь мы понимали, что в более теплую погоду повысится и уровень износа шин и работать с ними будет труднее.

Но для нас было ясно одно: в гонке мы точно быть быстрее, чем в квалификации. Не настолько быстрее, чтобы победить «Ред Булл», но достаточно быстры для финиша на подиуме.

Я и правда обдумывал вариант с одним пит-стопом, но в итоге мы осознали, что в нашем случае это все равно бы не позволило быстрее добраться до финиша.

Но да, честно говоря, на последнем отрезке у меня возникли сомнения в том, смогу ли я обогнать Норриса и Леклера.

В середине гонки я чуть не обломал зубы об «Мерседес». И осознал, что находясь в зоне турбулентного воздуха позади машины соперника, мне приходится очень непросто. И что мне действительно нужно что-то придумать, если я хочу обогнать Ландо и Шарля.

Но на шинах «хард» я смог поймать очень хороший ритм. Я получил возможность атаковать на пределе и в итоге обошел и Норриса, и Леклера», – рассказал Сайнс.

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