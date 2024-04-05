Алан Пермейн: «Возможно, новое шасси пойдет Риккардо на пользу»

Риккардо получит новое шасси на Гран-при Китая.

Австралиец в этом году испытывает трудности в работе с новым болидом « » и неоднократно заявлял, что не понимает причин, по которым порой уступает в скорости Юки Цунода. Одной из версий было небольшое повреждение шасси.

По словам гоночного директора «РБ» Алана Пермейна, в команде сомневаются в подобной идее, однако команда планово готовила новое шасси к – и, с учетом всех обстоятельств, его было решено отдать Риккардо.

«Лично для меня шасси – это просто большой кусок карбона, к которому крепятся подвеска, двигатель и коробка передач. Возникновение проблем со скоростью именно из-за шасси крайне маловероятно.

Тем не менее, в скором времени команда закончит производство нового шасси, и в такой ситуации вполне есть смысл отдать это новое шасси Даниэлю Риккардо. Не в последнюю очередь потому, что всем доволен и его полностью устраивает работа его машины. У команды нет предпочтений между гонщиками.

В то время как в случае с ему, возможно, и правда пойдет на пользу, если он окончательно забудет о мысли, что с машиной что-то может быть не так. При этом новое шасси было подготовлено не из-за трудностей, которые может испытывать Даниэль. Просто так совпало и сложилось само собой», – рассказал Пермейн.

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