Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в Японии мы вновь сможем показать, на что способны»

Ферстаппен настроен отыграться после неудачи на Гран-при Австралии.

Пилот « » отметил, что неудача в Мельбурне не сказалась на настрое команды. И что ситуация отличается от того, что случилось на Гран-при Сингапура в прошлом году.

«Да, в этом году ситуация отличается. В тот раз у нас был трудный уик-энд в Сингапуре. В этот же раз мы были быстры в Мельбурне, мы просто не сумели добраться до финиша гонки. В целом наша машина хорошо себя проявляет в скоростных поворотах, так что я надеюсь, что в этот уик-энд мы вновь сможем показать, на что способны».

Рассуждая о возможностях нового болида «Ред Булл» отметил, что свой вклад внесла вся техническая команда, в то время как в прессе зачастую главным образом выделяют гений Эдриана Ньюи:

«В нашей команде много людей, которые работают над болидом, так что все это возможно благодаря командным усилиям. В расчет берутся идеи всех инженеров – и используя эти идеи мы построили эту машину. И да, разумеется, наличие в команде такого человека, как Эдриан Ньюи, здорово всех мотивирует».

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