Макс Ферстаппен: «Готов к борьбе за победу на Гран-при Японии»

Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при Японии.

Пилот « » отметил, что команда надеется отыграться после неудачи на последнем этапе в Австралии, где победу одержала «Феррари», а сам сошел с дистанции из-за поломки болида.

«Сузука» всегда была отличной трассой для гонок. И у нас, как у команды, связаны с ней множество прекрасных воспоминаний – там мы выиграли Кубок конструкторов в прошлом году, и там же я выиграл свой второй титул.

В последней гонке в Мельбурне нас постигла неудача, но ничего страшного, такие вещи порой случаются. Тем не менее, нам удалось выиграть девять гонок подряд, что является впечатляющим результатом. И в этот уик-энд мы рассчитываем отыграться, вернувшись, став еще сильнее.

Команда чувствует себя уверенно перед возвращением на «Сузуку». Я с нетерпением жду возвращения за руль болида и готов к борьбе за победу на », – рассказал Ферстаппен.

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